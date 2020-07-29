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اصابة ضابط برتبة مقدم في مشاجرة شرقي بغداد

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ضابط برتبة مقدم أُصيب نتيجة مشاجرة بين عدد من الاشخاص ضمن منطقة شارع فلسطين".

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "المعلومات الاولية تشير الى ان الضابط منسوب لجهاز مكافحة الارهاب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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