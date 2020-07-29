اصابة ضابط برتبة مقدم في مشاجرة شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ضابط برتبة مقدم أُصيب نتيجة مشاجرة بين عدد من الاشخاص ضمن منطقة شارع فلسطين".
واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "المعلومات الاولية تشير الى ان الضابط منسوب لجهاز مكافحة الارهاب".
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