واشنطن ترحب بوقف إطلاق النار في أفغانستان

رحبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بهدنة جديدة في أفغانستان بين الحكومة وحركة طالبان، وأبدت أملها بإمكان إطلاق محادثات السلام سريعا.

وقال سفير واشنطن في كابول روس ويلسون "أرحب بالإعلان عن هدنة في عيد الأضحى. الأفغان يستحقون الاحتفال بالعيد بسلام".

وكتب السفير على تويتر "أتطلّع لوفاء الجانبين بالتزاماتهما والانتقال سريعا لإجراء مفاوضات أفغانية-أفغانية".

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وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أمرت الحكومة الأفغانية، جميع قواتها الأمنية بالتزام وقف إطلاق النار، وذلك في أعقاب إعلان حركة طالبان هدنة مدتها 3 أيام خلال عطلة عيد الأضحى اعتبارا من الجمعة، بحسب ما أفاد متحدث باسم الرئيس أشرف غني.

وقال المتحدث صديق صديقي، إن "حكومة أفغانستان ترحب بإعلان وقف إطلاق النار من قبل طالبان خلال أيام عيد الأضحى الثلاثة"، مضيفا "تأمر الحكومة الأفغانية جميع قوات الأمن والدفاع التابعة لها بالتزام وقف إطلاق النار والرد في حال هاجمت طالبان قواتنا أو شعبنا".

وأعلنت حركة طالبان وقفا لإطلاق النار خلال عطلة عيد الأضحى، في ثاني هدنة تشهدها أفغانستان في شهرين ونصف.

وجاء العرض بعيد إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني أن محادثات السلام مع طالبان قد تبدأ "خلال نحو أسبوع".