فنلندا تشتبه بانتهاك مقاتلتين روسيتين مجالها الجوي

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تشتبه فنلندا في اختراق مقاتلتين روسيتين من طراز سوخوي سو-27 مجالها الجويّ قبالة سواحل هلسنكي، ففتحت تحقيقًا في هذا الحادث.
هلسنكي: أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية الثلاثاء أنّها تشتبه في قيام مقاتلتين روسيتين بانتهاك المجال الجويّ للبلاد قبالة سواحل هلسنكي. وذكرت الوزارة في بيان أنّ الحادثة "وقعت فوق خليج فنلندا قرب هلسنكي قرابة الساعة الثانية ظهرًا (11 صباحًا بتوقيت عرينيتش)"، مشيرة إلى أنّ سلطات مراقبة الحدود فتحت تحقيقًا لتأكيد الواقعة.
وأفادت نينا هيرسكي، مديرة الإعلام بالوزارة، وكالة فرانس برس أنّ طائرتي سوخوي سو-27 "حلقتا في المجال الجويّ الفنلندي مدة دقيقتين تقريبًا"، مشيرة إلى أن بلادها أرسلت مقاتلاتها لتحديد هوية المقاتلتين.
وتعبر الطائرات العسكرية الروسية في شكل دوري خليج فنلندا للوصول لجيب كالينينغراد الروسي بين ليتوانيا وبولندا.
دخلت فنلندا، التي كانت جزءًا من الإمبراطورية الروسية بين عامي 1809 و1917، الحرب مرتين ضد الاتحاد السوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية، أولاً كدولة مستقلة ثم كحليف للألمان، قبل أن تغير ولاءها في عام 1944 وتقاتل ضد النازيين.
وفنلندا دولة محايدة منذ عام 1955، وهي ليست عضوُا في حلف شمال الأطلسي، لكنّ برامج تعاون متعددة تربطها بالحلف.
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