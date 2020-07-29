شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان التركية: 19 حالة وفاة و32 تعذيب بسجون أردوغان خلال 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جمعية حقوق الإنسان بأنقرة في تقريرها عن الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء في تركيا، عن وفاة 19 سجينًا وتعذيب 32 آخرين خلال 3 أشهر من العام الجاري بسجون وسط الأناضول.

وذكرت الجمعية، أن 19 سجينًا فقدوا حياتهم بينما تعرض 32 سجينًا للتعذيب وسوء المعاملة، وقالت عضو المجلس التنفيذي للجمعية، نوراي شفيرمن، إن وفاة السجناء خلال شهور أبريل ومايو ويونيه 2020 إلى عدم حل المشاكل في سجون منطقة وسط الأناضول، خاصة المشاكل الصحية، وكذلك عدم توافر شروط الحياة الآدمية التي تكفلها التشريعات القانونية والوثائق الدولية التي وقعت عليها تركيا.

وأضافت شفيرمن أن المعتقلين تعرضوا للعنف وحُرموا من حقوق الاتصال الخاصة بهم، مشيرًة إلى أن ما مجموعه 165 شخصًا، منهم 123 في سجون وسط الأناضول، و42 في سجون أخرى، قد تقدموا بطلبات إلى جمعية حقوق الإنسان على مدار الشهور الماضية ولكن السلطات تجاهلتها.

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ونشرت الجمعية طلبات السجناء في تقريرها عن انتهاكات حقوق الإنسان في السجون التركية أنه لا يمكن للسجناء الذهاب إلى المستشفى إلا في الحالات الطارئة للغاية، لقد تُركوا وحدهم في عنابر الحجر الصحي خلال فترة الحجر الصحي التي تبلغ 14 يومًا، كما لم تسمح للعديد من السجناء المرضى بالذهاب إلى المستشفى، وعلى الرغم من تقديم السجناء بطلبات لتطهير غرفهم، إلا أنه لم يجر الاستجابة لتلك الطلبات، كما لم تتم تلبية احتياجات السجناء الذين ذهبوا إلى المستشفى وعادوا ثم دخلوا إلى الحجر الصحي بشكل غير ملائم لحالتهم الصحية.