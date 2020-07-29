شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب ناعية "طبيب الغلابة": كان مثالا لأصالة المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمزيد من الأسى، الدكتور محمد مشالي، الشهير بـ"طبيب الغلابة"، الذى وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، عن عمر ناهز 76 عامًا.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى بيان لها، أن "مشالي" كان مثالًا لأصالة المصريين، وضرب أروع الأمثلة في التضامن مع الفقراء، والعمل على خدمتهم لعشرات السنين دون انتظار أية عوائد.

وذكرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها إذ تنعى الطبيب الراحل، فإنها تتقدم بخالص العزاء لأسرته ومحبيه ومرضاه.