شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قصة حصول شقيق حاكم قطر على الماجستير من كاليفورنيا بالرشاوى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء على مواقع التواصل الىجتماعى "فيديوجراف" يسلط الضوء على ممارسات الفساد التى تورط فيها خليفة بن حمد شقيق حاكم قطر مع الجامعات الأمريكية بهدف الحصول على درجة الماجستير.

ونقل الفيديو جراف عن تقرير نشرته صحيفة لوس أنجلس تايمز يفضح سلوك شقيق تميم، حيث أشار إلى وجود مطالبات بإعادة النظر فى شهادة شقيق تميم الجامعية بعد تقرير نشرته لوس أنجلس تايمز عن الأمير خليفة بن حمد يفضح كيفية حصوله على الماجستير من جامعة كاليفورنيا.

أشار التقرير إلى أنه قضى دراسته فى إجازات أوروبا ونادرا ما ذهب إلى الجامعة، وفضح التقرير أنه وظف أستاذ مساعد بالجامعة كخادم أكاديمى له، لافتًا إلى أنه منح هدايا ذهبية وساعات فاخرة لعميد الجامعة وأساتذة الجامعة.

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وذكر التقرير أن شقيق تميم قدم أوراقا مزورة لضمان قبوله بالجامعة، كما أشار إلى أن مؤسسة قطر قدمت تبرعات مالية ضخمة للجامعة لتأمين قبول الأمير.

وأشار التقرير إلى أنه أجبر الشركات على تزوير فواتير لصالحه لإخفاء ممارسته للقمار عن الأسرة الحاكمة فى قطر، حيث ذكر التقرير أن أسرة آل ثانى لديها حرص شديد على دراسة أبنائها فى أمريكا مقترنا بتبرع حمد بن خليفة بمليار دولار للجامعات الأمريكية.