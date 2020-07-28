تأجيل محاكمة نجل زيان إلى غشت المقبل في ملف “الكمامات”

قررت المحكمة الإبتدائية بعين السبع في مدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تأخير ملف بات يعرف إعلاميا بملف “الكمامات” التي يتابع فيها نجل النقيب محمد زيان، ونجل المحامي النويضي إلى يوم 13 غشت القادم من أجل استدعاء المطالبين بالحق المدني، وإعداد ملف الدفاع.

وطالبت هيأة دفاع نجل النقيب زيان تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، وهو الملتمس الذي أدخلته هيأة الحكم إلى المداولة.

ويتابع في الملف المذكور 12 متهما بينهم خياط يبلغ من العمر 70 سنة، وصاحب مطبعة، ونجل النقيب زيان، وكذا نجل المحامي والحقوقي النويضي، ومناديب أدوية وآخرون، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها مصحة بمراكش بخصوص اقتناء كمية من “الكمامات”، لتفتح النيابة العامة تحقيقا في الأمر، حيث أفضى إلى اعتقال الأشخاص الـ12 قبل إحالتهم على قاضية التحقيق، التي أمرت بإيداعهم المركب السجني “عكاشة”، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بـ”النصب والمشاركة في تزييف منتجات طبية وعرضها للبيع”.