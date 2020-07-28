بزمن كورونا.. السعودية تخصص “قائدا صحيا” لكل 50 فردا من الحجاج

شددت المملكة العربية السعودية من التدابير الإحترازية الموجهة لمواكبة موسم الحج الحالي، الذي يقام في ظروف خاصة بسبب مخاوف انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد بين مؤدي الركن الخامس للإسلام.

وكشفت وسائل إعلام سعودية أن وزارة الصحة خصصت خلال هذا الموسم “قائدًا صحيًا” لكل 50 حاجًا؛ للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات ‏‫الصحية والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج والإشراف على تنقلاتهم ومرافقتهم أثناء أداء نسك حجهم، كما يتولى القائد الصحي تقديم الرسائل التوعوية والإرشادات الصحية اللازمة للحجاج.

وأشارت ذات المصادر إلى أنَّ القائد الصحي هو ممارس صحي مؤهل ويقوم بالفرز البصري، وتعبئة نموذج متابعة الاشتراطات الاحترازية داخل حافلة الحجاج، ومراقبة التزام الحجاج بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والإبلاغ عن أي حالة اشتباه.