العثور على جثة شابة داخل مركبة قرب رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُثر، يوم الثلاثاء، على جثة شابة داخل مركبة بالمنطقة الصناعية في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله، في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، إن غرفة عمليات الشرطة في رام الله تلقت بلاغا (الثلاثاء) يفيد بوجود جثة لمواطنة تبلغ من العمر ( 24 عاما) متوفاة بداخل مركبة في المنطقة الصناعية في بيتونيا".

وأضاف ارزيقات: "على الفور تحركت قوة من الشرطة، وحضرت النيابة العامة والطب العدلي للمكان، وباشروا بإجراءت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة".

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وأضاف أنه تم نقل الجثمان لمستشفى رام الله الحكومي، وقررت النيابة التحفظ عليه، وإحالته للطب العدلي للتشريح؛ للوقوف على أسباب الوفاة.

بدوره، قال "التنظيم النسوي- كيان"، عبر منشور في "فيسبوك": "المجرم (لن يورد ’عرب 48’ اسمه) قتل خطيبته رزان مقبل (24) اليوم. خنقها بمنديل وتركها جثة في سيارة بالمنطقة الصناعية بيتونيا، رام الله".

وأضاف أنه "يعجز الكلام أمام كل هذا القتل والاستهتار المستفز بأرواحنا، لكننا لن نسكت. سنفضح المجرمين ونلاحق القتلة بكل وسيلة ممكنة. حقنا وواجبنا الدفاع عن كل امرأة في هذه الغابة".