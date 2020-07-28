ساري لا يكترث لمنافسة كريستيانو على الحذاء الذهبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري، بصدد إراحة نجمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في المباراة أمام كالياري بالكالتشيو بعدما حسم فريقه لقب الدوري.

ويحل يوفنتوس ضيفًا على كالياري، الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 37 للكالتشيو، علمًا بأن البيانكونيري قد حسم اللقب رسميًا، بعد فوزه على سامبدوريا خلال الجولة الماضية.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن ساري قرر إراحة رونالدو من أجل الاستعداد لدوري أبطال أوروبا والذي سيُستأنف في الأسبوع الأول من آب/أغسطس المقبل.

ولم يكترث ساري إلى الصراع الشرس بين النجم البرتغالي مع شيرو إبموبيلي مهاجم لاتسيو، على جائزة هداف الدوري الإيطالي والحذاء الذهبي في أوروبا.

ويتقدم إيموبيلي على رونالدو في ترتيب الهدافين بـ3 أهداف، ورغم ذلك أشارت الصحيفة إلى النجم البرتغالي سيبقى في تورينو عندما يسافر الفريق إلى "سردينيا" لملاقاة كالياري.