بعد 14 موسما بالممتازة: أبناء اللد يهبط إلى الدرجة الأولى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هبط فريق أبناء اللد إلى مستوى الدرجة الأولى بعد خسارته في المباراة المصيرية والفاصلة أمام هبوعيل العفولة بثلاثية مقابل هدف، وذلك بعد 14 موسم له بالدرجة الممتازة.

وجرت هذه المباراة بين فريقي القاع بالدرجة الممتازة، إذ يهبط الخاسر إلى الدرجة الأولى بينما يخوض الفائز مباراة اختبار أمام الفريق الصاعد من الدرجة الأولى.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم هبوعيل العفولة بهدف أحرزه بعد مرور 38 دقيقة على انطلاق المباراة.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 81 أضاف هبوعيل العفولة الهدف الثاني، وفي الدقيقة 92 تلقت شباك أبناء اللد هدفا ثالثا، وفي الدقيقة 93 سجل اللاعب مراد أبو عنزة الهدف الوحيد للفريق اللداوي.

هذا، وقرر الاتحاد العام لكرة القدم إجراء هذه المباراة المصيرية بين الفريقين، بعدما لم يستكمل أبناء اللد مبارياته الأخيرة بالدوري بسبب خضوع لاعبيه للحجر الصحي.