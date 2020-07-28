القدس - بواسطة محمد عز العرب - هبط فريق أبناء اللد إلى مستوى الدرجة الأولى بعد خسارته في المباراة المصيرية والفاصلة أمام هبوعيل العفولة بثلاثية مقابل هدف، وذلك بعد 14 موسم له بالدرجة الممتازة.
وجرت هذه المباراة بين فريقي القاع بالدرجة الممتازة، إذ يهبط الخاسر إلى الدرجة الأولى بينما يخوض الفائز مباراة اختبار أمام الفريق الصاعد من الدرجة الأولى.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم هبوعيل العفولة بهدف أحرزه بعد مرور 38 دقيقة على انطلاق المباراة.
وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 81 أضاف هبوعيل العفولة الهدف الثاني، وفي الدقيقة 92 تلقت شباك أبناء اللد هدفا ثالثا، وفي الدقيقة 93 سجل اللاعب مراد أبو عنزة الهدف الوحيد للفريق اللداوي.
هذا، وقرر الاتحاد العام لكرة القدم إجراء هذه المباراة المصيرية بين الفريقين، بعدما لم يستكمل أبناء اللد مبارياته الأخيرة بالدوري بسبب خضوع لاعبيه للحجر الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 14 موسما بالممتازة: أبناء اللد يهبط إلى الدرجة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.