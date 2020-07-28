أمريكا تفرض عقوبات على شخصين متورطين بتسهيل عمليات مالية لداعش

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:34 صباحًا, 29 يوليو 2020 م
المناطق - الرياض
فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على شخصين بتهمة تورطهما في تقديم خدمات دعم مالي ولوجستي لعمليات تنظيم داعش.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيانٍ صادر عنها اليوم: إنه ضمن جهود الولايات المتحدة لتعطيل شبكات الدعم المالي واللوجستي التي تدعم عمليات داعش في الشرق الأوسط وحول العالم، عملت الولايات المتحدة بشكل وثيق مع شركائها لتقييد قدرة تنظيم داعش على توليد وتحويل الأموال والمواد الأخرى لإجراء عملياتها، وذلك من خلال فرض عقوبات على فاروق حمود، المتهم بإدارة تواصل الحوالات المالية في سوريا لخدمة أعضاء داعش، بالإضافة إلى تحويل مدفوعات مالية لداعش من خارج سوريا.
وأوضح البيان أن الخارجية الأمريكية فرضت عقوبات أخرى على عدنان محمد أمين الراوي، الذي عمل كمسهّل للعمليات المالية لداعش في تركيا.
وأكدت أنها حققت تقدماً كبيراً في تدمير شبكات دعم داعش في الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، ومتطلعة إلى مناقشة هذه الإجراءات مع شركائها في التحالف العالمي لهزيمة داعش.
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