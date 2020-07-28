عبر المنصة الألكترونية...حكام المواي تاي في دورة دولية

رياضة 2020-07-28 | 22:43 42 مشاهدة نظم الأتحاد الدولي للمواي تاي (IFMA) وعبر منصة ZOOM الألكترونية دورة تحكيمية دولية لجميع الأتحادات العربية ولمدة ثلاثة أيام حاضر فيها الحكم الدولي (غونتير بلانك) نائب رئيس لجنة الحكام الدولية والمحاضر الأماراتي الحكم الدولي عمر المرزوقي رئيس لجنة الحكام الأماراتية لشرح اخر التعديلات التي طرأت على قانون اللعبة فضلا عن مواصفات الحكم ونظام التنقيط.



اما بالنسبة لمدربينا الدوليين فقد شارك في الدورة كل من علي ساهر عبد الواحد مدرب المنتخب الوطني ومرتضى عناد مجيد مساعد مدرب المنتخب وعلاء فاضل كاظم مدرب منتخب الشباب ونوار حيدر عباس مساعد مدرب الشباب ومحمد حسين جحف المدير الفني لمنتخب الشباب. هذا وشارك عشرة حكام دوليين ووطنيين، فضلا عن خمسة من مدربي منتخباتنا الوطنية في الدورة التي أعتمدها الأتحاد الدولي ألكترونيا بعد جائحة فايروس كورونا التي ضربت العالم مؤخرا وهم كل من الحكام الدوليين حيدر عبد الواحد البهادلي رئيس لجنة الحكام وحيدر حميد تولي ومحمود هاشم صبير ومنير جبار علك، فيما شارك الحكام الوطنييون مهدي جوادكاظم ومحمد جاسم هاتو وعلي محمد علي ورائد حميد تولي ومحمود عبد الرحمان هراط وضياء صفاء عبد الرزاق.اما بالنسبة لمدربينا الدوليين فقد شارك في الدورة كل من علي ساهر عبد الواحد مدرب المنتخب الوطني ومرتضى عناد مجيد مساعد مدرب المنتخب وعلاء فاضل كاظم مدرب منتخب الشباب ونوار حيدر عباس مساعد مدرب الشباب ومحمد حسين جحف المدير الفني لمنتخب الشباب.

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