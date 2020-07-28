الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - طالبان تعلن وقفا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال عيد الأضحى

قال المتحدث باسم حركة طالبان يوم الثلاثاء إن الحركة ستلتزم بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في أفغانستان بدءا من يوم الجمعة بمناسبة عيد الأضحى.

وأضاف المتحدث ذبيح الله مجاهد على تويتر ”وحتى يقضي شعبنا أيام العيد الثلاثة في طمأنينة وسعادة، تلقى جميع المقاتلين تعليمات بعدم تنفيذ أي عملية“.

لكنه أشار إلى أن مقاتلي طالبان سيردون في حالة تعرضهم لأي هجوم من القوات الحكومية. وتصاعدت وتيرة العنف في أفغانستان خلال الأسابيع القليلة الماضية مع تعثر اتفاق لمبادلة السجناء بين الحكومة وطالبان.