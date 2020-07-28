واشنطن ترحّب بوقف إطلاق النار في أفغانستان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحّبت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء بهدنة جديدة في أفغانستان بين الحكومة ومتمردي طالبان، وأبدت أملها بإمكان إطلاق محادثات السلام سريعا.



وأعلن سفير الولايات المتحدة في كابول روس ويلسون "أرحب بالإعلان عن هدنة في عيد الأضحى. الأفغان يستحقون الاحتفال بالعيد بسلام".

وكتب السفير على تويتر "أتطلّع لوفاء الجانبين بالتزاماتهما والانتقال سريعا لإجراء مفاوضات أفغانية-أفغانية".

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