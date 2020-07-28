مخاوف إثيوبية من نية مصر إقامة قاعدة عسكرية في "أرض الصومال"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، في تصريح لصحيفة ”ديلي نيشن“ الكينية، إن ”مصر كدولة ذات سيادة لها حق مشروع في إقامة علاقات مع أي إقليم في المنطقة، وعلاقات مصر لا ينبغي أن تقوم على حساب بلد آخر، وإذا كانت مصر تهدف من وراء وجودها في المنطقة تهديد دولة ثالثة، فلن يكون ذلك أمرًا ملائمًا“.



جاء ذلك كرد فعل بعد أيام من لقاء وفد مصري مع رئيس جمهورية صومالي لاند (أرض الصومال)، موسى بيهي عبدي في هرجيسا، حيث ناقش الجانبان اقتراح القاهرة بإنشاء قاعدة عسكرية في الدولة التي تنتظر اعترافًا عالميًا بها.

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وتابع مفتي في توضيحه حالة التوجس الإثيوبية: ”نحتاج في هذه الحالة، إلى اقتراحات محددة لما يحدث، كما نأمل ألا يكون ذلك على حساب إثيوبيا أو أي بلد مجاور آخر، لأنه لو كان كذلك، فإنه سيكون غير شرعي، وضد الإنسانية والسلام والأمن الدوليين“.

ولم يعرف بعد ما إذا كانت ”أرض الصومال“ قد قبلت الاقتراح المصري.

وفي السياق ذاته، توجه وفد إثيوبي برئاسة وزير المالية أحمد شيدي إلى هرجيسا بعد أيام من زيارة الوفد المصري، لكن مفتي رفض التكهنات بأن تلك الزيارة الإثيوبية كانت بسبب المخاوف بشأن التحركات المصرية، مؤكدا أنها ”مجرد لقاءات روتينية مجدولة تهدف إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين ولا علاقة لها بزيارة الوفد المصري إلى أرض الصومال“.