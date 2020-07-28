سكاي نيوز : اكتشاف حقل جديد للغاز قبالة الساحل المصري

قالت شركة "توتال" الفرنسية، يوم الثلاثاء، إنها توصلت إلى كشف غازي في بئر قبالة ساحل مصر، في إطار شراكة مع شركتي "بي.بي" و"إيني"، بحسب ما نقلت رويترز.

وأوضحت الشركة الفرنسية العملاقة أن الاكتشاف جرى في بئر بشروش، في امتياز شمال الحماد على بعد 11 كيلومترا من الساحل المصري، وتملك كل من إيني و"بي.بي" حصة 37.5 في المئة في امتياز شمال الحماد بينما تبلغ حصة توتال 25 في المئة.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، طارق الملا، أن نتائج الاختبارات التى أجريت على كشف بشروش للغاز الطبيعي فى منطقة امتياز شمال الحماد بدلتا النيل البحرية، أظهرت معدل إنتاج أولي يقارب 32 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي.

وأضاف أن شركة "إيني" الإيطالية المشغلة لمنطقة الامتياز وشريكتيها "بي بي" البريطانية وتوتال الفرنسية، ستقومان، في إطار التنسيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بإعداد خطة تنميته للإسراع بوضعه على خريطة الإنتاج من خلال استغلال البنية التحتية والتسهيلات الإنتاجية المتاحة بالمنطقة.