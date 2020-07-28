إصابة لاعب ريال مدريد بفيروس كورونا

أصيب لاعب فريق ريال مدريد، ماريانو دياز بفيروس كورونا، حسب ما أعلنه النادي الملكي، اليوم الثلاثاء.

وكشف ريال مدريد أن ماريانو دياز مستبعد من التشكيلة المستدعاة لمباراة ريال مدريد المقبلة ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوربا.

وأكد ريال مدريد أن اللاعب يخضع للعزل الآن في منزله، وفقا للإجراءات الاحترازية، التي تحتم عليه البقاء في حجر صحي لمدة 14 يوما على الأقل.

ويواجه ريال مدريد إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوربا مانشستر سيتي، مع أسبقية للأخير نتيجة فوزه ذهابا في سانتياجو برنابيو بنتيجة 2 مقابل 1.