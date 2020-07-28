وزارتا الداخلية والفلاحة تغلقان 7 أسواق للماشية بسبب عدم احترام الإجراءات الإحترازية من كورونا

أعلنت وزارتا الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق عدد من أسواق الماشية المخصصة لعيد الأضحى، وذلك في إطار الإجراءات الصحية الوقائية لمنع انتشار فيروس، واستنادا على ملاحظات وتوصيات لجان مراقبة الأسواق المحلية واعتمادا على الدليل الذي تم إصداره من لدن الوزارتين بهذا الخصوص.

وأوضح بلاغ مشترك للوزارتين أنه تم في المجمل، إغلاق سبعة أسواق لعدم الالتزام بالتدابير الصحية المطلوبة، مضيفا أن هذه الأسواق تتوزع على جهات الرباط سلا – القنيطرة (01) حيث تم إغلاق سوق الأحد في سيدي بوقنادل بسلا يوم 27 يوليوز، والدار البيضاء-سطات (01) حيث سيتم إغلاق سوق أربعاء العونات بإقليم سيدي بنور ابتداء من 29 يوليوز، ومراكش-آسفي (01) حيث تم إغلاق سوق أحد لفرايطة بإقليم قلعة السراغنة في 27 يوليوز، وجهة فاس مكناس (03) حيث تم إغلاق أسواق بودربالة (جماعة بوبيدمان) وسبت جحجوح ورأس جيري في 20 يوليوز، وبني ملال – خنيفرة (01) حيث تم إغلاق سوق آيت إسحاق بخنيفرة يوم 28 يوليوز.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح المختصة بالوزارتين تظل معبأة، بتنسيق وثيق مع الإدارات والمؤسسات والجماعات والتنظيمات المهنية المعنية، لضمان الالتزام بالشروط والتدابير الصحية المطلوبة على مستوى الأسواق، ومراقبة نقل الماشية المخصصة للعيد، وكذا احترام الإجراءات الصحية يوم العيد من طرف المتدخلين في عملية الذبح.

وذكر البلاغ أنه تم نشر التدابير الصحية الوقائية التي يجب مراعاتها من خلال دليل عملي تم توزيعه على نطاق واسع. ويضم هذا الأخير الإجراءات التنظيمية الواجب التقيد بها في أسواق الماشية المخصصة لعيد الأضحى، من حيث التهيئة والولوج وكذلك الشروط الصحية الواجب على الجزارين والمهنيين الموسميين المرتبطين بهذه المناسبة احترامها يوم العيد.