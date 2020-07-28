العثماني: أتحمل مسؤولية قرار منع التنقل ويمكن اتخاذ قرارات أصعب مستقبلا إذا دعت الضرورة

شدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على كون الحكومة ستتخذ القرارات اللازمة لحماية صحة الوطن والمواطنين وفق معطيات علمية دقيقة، مبرزا أنها ستتحمل مسؤوليتها وليس لديها حسابات انتخابية ولا سياسوية ولا حزبية، وتابع “حسابنا واحد، هو صحة المواطنين وسلامة الوطن”.

وأكد رئيس الحكومة أنه يتحمل مسؤولية قرار منع التنقل من وإلى 8 مدن، مبرزا في السياق ذاته أن الحكومة تتحمل المسؤولية كذلك بشكل تضامني.

وقال العثماني، في افتتاج الاجتماع الثالث للجنة الوزارية لتتبع وتيسير البرنامج الحكومي، إنه يمكن اتخاذ قرارات أصعب مستقبلا إذا دعت الضرورة ذلك.

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وتابع العثماني من خلال تغريدة “ربما نعود للمربع الأول للحجر الصحي إذا اضطررنا لذلك، ولتجنب الوصول إلى هذه الوضعية يجب أن يلتزم الجميع بالإجراءات الضرورية وقواعد النظافة للوقاية من الوباء”.

واستطرد قائلا “المرحلة الصعبة التي نعيشها تحتاج الصبر وتعاون الجميع، وكذلك لقرارات صعبة”.

وزاد قائلا” قرار الحجر الصحي والمنع من الخروج من البيوت إلا برخصة، وإيقاف ملايين المواطنين عن مصدر رزقهم كان أصعب بكثير من قرار منع التنقل من وإلى بعض المدن، الذي فرضته تطورات الحالة الوبائية المقلقة والارتفاع في منحى الإصابات بفيروس “كورونا”.