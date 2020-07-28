معتلقة “العطش” تعانق الحرية.. السجن موقوف التنفيذ لأم 4 أطفال اعتقلت في احتجاجات ضد العطش ضواحي مراكش!

قضت المحكمة الإبتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، في حق سيدة، اعتقلت على خلفية احتجاجات سكان دوار حاحا المعصرة، التابع للملحقة الإدارية أسكجور بالمحاميد مراكش على انقطاع الماء الصالح للشرب.

وأوضح بلاغ للجمعية، توصل “اليوم24” بنسخة منه، أن السيدة وهي أم لأربعة أطفال، ستعانق الحرية بعد الحكم عليها بثلاث أشهر موقوفة التنفيذ بجلسة اليوم 28 يوليوز، لتغادر سجن لوداية بعد قضائها مدة 15 يوما من إعتقال الإحتياطي.

وكانت السلطات المحلية اعتقلت سيدة عمرها 38 سنة، أم لأربعة أطفال إثر احتجاج سكان الدوار، خصوصا النساء، على انقطاع الماء الصالح للشرب في عز ارتفاع درجات الحرارة، حيث تم الاحتفاظ بها رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة، إذ قدمت، بعد ظهر يوم الثلاثاء 14 يوليوز، أمام أنظار وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في مراكش التي قرر متابعتها في حالة إعتقال،.

وهنأ فرع المنارة مراكش للجمعية السيدة بإستعادتها لحريتها والعودة لاحتضان أبنائها الأربع القاصرين، مطالبا بضمان حق الساكنة في الإحتجاج السلمي والإستماع لمطالبها، ومعالجتها بالحوار، وتمكين السكان من حقهم في الماء الصالح للشرب وكل متطلبات السكن اللائق والعيش الكريم.