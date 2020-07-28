9 إصابات لكل 100 ألف مواطن.. فاس تسجل أكبر معدل إصابات كورونا في 24 ساعة

قالت وزارة الصحة إن معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المغرب قد بلغ 59 حالة لكل مائة ألف نسمة.

وسجلت الوزارة في ندوتها الصحافية اليومية، أن الأربع والعشرين ساعة الماضية عرفت اكتشاف 500 حالة جديدة، تمثل 1.14 حالة لكل مائة ألف نسمة.

وتتصدر مدينة فاس ترتيب معدل الإصابات الجديدة بتسجيلها 9 حالات لكل مائة ألف نسمة خلال 24 ساعة، تليها سطات بمعدل 8.7، ثم برشيد ومراكش بـ4.2 لكل مائة ألف نسمة.

كما سجلت مكناس 3.3 لكل مائة ألف نسمة، ثم تطوان وسيدي قاسم بمعدل 2.7 ، وحالة واحدة جديدة لكل مائة ألف بالدار البيضاء.

وبالأعداد توزعت حصيلة الإصابات الجديدة على الجهات، كالتالي: البيضاء سطات 165 منها 73 بالبيضاء، و55 بسطات و24 ببرشيد، و4 حالات لكل من النواصر مديونة، ثم 3 بالمحمدية و2 ببنسليمان.

Advertisements

وبفاس مكناس 161 حالة منها 117 بفاس و30 بمكناس و8 بصفرو وثلاث بمولاي يعقوب وحالة بكل من بولمان الحاجب و وتازة.

كما سجلت مراكش آسفي 65 حالة، 63 بمراكش و2 بالصويرة، فيما سجلت 48 بطنجة تطوان الحسيمة منها23 بطنجة و 16 بتطوان و4 بالحسيمة 2 بالعرائش، 2 بوزان وحالة بالمضيق.

وفي بالرباط سلا القنيطرة سجلت 38 حالة، منها 14 بسيدي قاسم وعشرة بالقنيطرة، وثمان بالرباط و3 بسلا، وحالتان بتمارة وحالة بالخميسات.

بدرعة تافيلالت8 حالات أربعة بالرشيدية ثلاث بورزازات وحالة بتتغير، فيما سجلت بالشرق 7 حالات 6 وجدة وحالة بتاوريرت، و4 ببني ملال خنيفرة 4 منها 3 بخنيفرة وواحدة ببني ملال. وأربعة بسوس كلها بأكادير.