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الراجي وعبقار ولاعب من ريال مدريد يلتحقون بفريق ألافيس الاسباني

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محمد الشرع 0 تبليغ

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التحق الدولي المغربي عبد القادر عبقار، 17 سنة قادم من فريق مالقا، وجواد الراجي، القادم من فريق بونتي فيدرا، بفريق آلافيس.

وعزز الفريق الرديف لآلافيس الاسباني صفوفه، بالإضافة إلى عبقار والراجي، بكل من الروماني أليكساندرو تيرليا، القادم من فريق ، وسيرجيو غارسيا، الملتحق من فريق اسبانيول وتوني فرو، لاعب فريق أريناس.

ويراهن مسؤولو فريق آلافيس على مجموعة من اللاعبين الشبان لتعزيز صفوف الفريق الأول بينهما عبقار والراجي، عقب تألقهما خلال منافسات الموسم الرياضي المنقضي.

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