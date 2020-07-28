المظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو متواصلة: إغلاق شوارع في تل أبيب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر قرابة ألف شخص مساء الثلاثاء، أمام منزل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أمير أوحانا، وأغلقوا تقاطعات طرق رئيسية في مدينة تل أبيب، وسط مواجهات مع عناصر الشرطة.

وتأتي المظاهرات أمام منزل الوزير أوحانا في أعقاب تحريض الأخير على المتظاهرين أمام مقر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، احتجاجا على الأزمة الاقتصادية وإدارته لأزمة فيروس كورونا المستجد، فيما يواجه اتهامات تتعلق بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة.

وفي بيان صدر عن الشرطة الإسرائيلية، جاء أن "ما بدأ كاحتجاج، تحول إلى مظاهرة لانتهاك النظام العام كل غرضها هو تعطيل الحيز العام والإضرار بجميع السكان"، وتابع المتظاهرون يقطعون طريق "أيالون" الرئيسي المتجه شمالا وجنوبا، ويعبرون تقاطع عزرئيلي بينما يغلقونه أمام حركة المرور في جميع الاتجاهات ويرفضون الامتثال لتعليمات الشرطة".

وكانت تسريبات قد كشفت تحريض أوحانا على المتظاهرين المحتجين على حكم نتنياهو وتطالبه بالرحيل، وذلك خلال محادثات هاتفية مغلقة مع مفتش شرطة الاحتلال في القدس، قال فيها: "لا يمكن أن نسمح باستمرار هذه الفوضى، لا يمكن أن نسمح بكل هذه الأناركية التمردية، هناك فرق بين التظاهر وبين الأحداث التي نشاهداها خلال الأشهر أو الأسابيع الأخيرة".

ويشارك في المظاهرة حركة "الرايات السوداء" بالإضافة إلى قطاعات مختلفة من بينها أصحاب المصالح التجارية الصغيرة وأصحاب المطاعم وحركات شبابية ويسارية، وتأتي استمرارا للاحتجاجات ضد نتنياهو بسبب تدهور الوضع الاقتصادي جراء ما اعتبروه سوء الأداء الحكومي في مواجهة وباء كورونا، وأيضا على خلفية تهم الفساد التي يحاكم بشأنها.

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وهتف المحتجون "إجابتنا للشرطة - انقلاب" و"بيبي إلى السجن"، ورفعوا لافتات كتب على بعضها "فاسد، مللنا منك"، و"منفصل" (عن الواقع)، و"أين الأخلاق؟ القيم؟ يا للخسارة".

وتجددت مساء السبت الماضي، المظاهرات المنادية باستقالة نتنياهو، فقد تظاهر آلاف الإسرائيليين قرب مقر الإقامة الرسمي والمنزل العائلي الخاص لنتنياهو في كل من القدس الغربية ومدينة قيسارية وتل أبيب.

وقد استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المحتجين، كما أوقفت بعضهم.

وفي حين أن التحركات السابقة المتواصلة منذ أشهر كانت تنظم غالبا في تل أبيب والقدس المحتلة تعد المظاهرات التي خرجت في قيسارية -والتي ضمت المئات- الأولى من نوعها.