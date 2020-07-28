شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تخصص قائداً صحياً لكل 50 حاجاً والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 يوليه 2020 خصّصت وزارة الصحة السعودية خلال موسم حج هذا العام قائداً صحياً لكل 50 حاجاً للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات ‏‫الصحية والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج والإشراف على تنقلاتهم ومرافقتهم أثناء أداء نسك حجهم . كما يتولى القائد الصحي تقديم الرسائل التوعوية والإرشادات الصحية اللازمة للحجاج.

تجدر الإشارة إلى أن القائد الصحي هو ممارس صحي مؤهل ويقوم بالفرز البصري، وتعبئة نموذج متابعة الاشتراطات الاحترازية داخل حافلة الحجاج، ومراقبة التزام الحجاج بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والإبلاغ عن أي حالة اشتباه.

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