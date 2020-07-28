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شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم يصيب ست شاحنات وقود غرب إيران والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 يوليه 2020
أفادت تقارير إعلامية، صباح اليوم الثلاثاء، بوقوع حريق كبير في إقليم كرمان شاه، غربي إيران.
ووفق وسائل إعلام إيرانية، فإن الحريق ناجم عن انفجار ست شاحنات وقود في موقف للسيارات ببلدة دولت أباد في إقليم كرمان شاه.
في هذه الأثناء يحاول رجال الإطفاء مع 23 مركبة، إخماد الحريق الضخم.
وحتى الساعة لا توجد أنباء عن وقوع إصابات من عدمها.
ومنذ نهاية يونيو/حزيران الماضي، شهدت إيران حرائق وانفجارات في مواقع نووية وصناعية وعسكرية، إلى جانب محطات كهرباء ومصافي نفط.
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