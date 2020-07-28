شكرا لقرائتكم خبر عن ميانمار تمدد تعليق الرحلات التجارية لنهاية أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

مددت ميانمار تعليق الرحلات التجارية الدولية إليها حتى 31 أغسطس، حسبما أعلنت اللجنة المركزية للسيطرة على كوفيد19- برئاسة الزعيمة الفعلية أونج سان سوكي. وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن ميانمار قررت أيضا تمديد تعليق منح التأشيرات وخدمات الإعفاء من التأشيرة حتى نهاية أغسطس. وذكرت إدارة الطيران المدني في البلاد أن الرحلات الداخلية للسياحة Advertisements الداخلية ستظل تعمل. ولا يزال يُسمح للمواطنين الأجانب الذين يدخلون البلاد من أجل تنفيذ مشاريع وللأعمال المعتمدة بدخول البلاد، ولكن سيتعين عليهم الخضوع لفحوصات الكشف عن الإصابة بكوفيد19- والخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوع عند الوصول.

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