شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون» يحذّر من موجة ثانية لكورونا في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من وجود دلائل على حدوث موجة ثانية من وباء فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) في أوروبا.

وقال جونسون خلال زيارة يقوم بها لمقاطعة نوتنغهام شاير: "لنكن في منتهى الوضوح حول ما يحدث في أوروبا، وبين بعض أصدقائنا الأوروبيين. أخشى أنكم قد بدأتم تلاحظون في بعض المناطق دلائل على موجة ثانية من الوباء ".

Advertisements

وأضاف أنه تعين على حكومته اتخاذ إجراءات عاجلة، وأنها ستفعل ذلك ثانية "كلما اقتضت الضرورة".

ونصحت المملكة المتحدة بالامتناع عن السفر إلى إسبانيا إلا لأسباب ضرورية، كما أزالت اسم إسبانيا من قائمة الدول المستثناة من قاعدة العزل لأسبوعين لدى العودة منها.

وفي رد على سؤال حول تقارير إعلامية عن احتمال تخفيض المملكة المتحدة فترة العزل، قال رئيس الوزراء البريطاني: "نحن ننظر باستمرار في السبل التي نستطيع بها تخفيف تأثير العزل".