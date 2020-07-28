شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا ليصبح اليوم الأعلى من حيث عدد الإصابات منذ ظهور الوباء، كما سُجّل ثلاثُ حالات وفاة وحالتا شفاء. وأوضح المركز في بيان أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات في عموم ليبيا إلى 3,017 حالةً بينها 2,371 حالة نشطة حتى الآن، فيما تعافى 579 حالةً وتوفى 67.

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