تمديد حظر التجول بالخرطوم 3 أسابيع جراء كورونا

الخليج 365 - مرتضى كوكو _ الخرطومالأربعاء 2020/7/29 12:26 ص بتوقيت أبوظبي
قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، الثلاثاء، تمديد القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، والتي تشمل حظر تجول جزئي بالخرطوم، لمدة 3 أسابيع مقبلة
وقال نائب رئيس اللجنة، عضو مجلس السيادة صديق تاور، إن البلاد شهدت تراجعا في معدل الإصابة بكورونا، لكنهم رأوا أن يستمر الوضع كما هو لمدة لثلاثة أسابيع.
وأضاف أن "هناك 14 ولاية من أصل 18 لم تسجل أي اصابات جديدة بكورونا خلال الأسبوعين الماضيين، فيما تراجعت الإصابات في العاصمة الخرطوم خلال نفس الفترة".
وحث تاور السوادنيين على ضرورة الإلتزام بالتدابير الصحية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حفاظا على صحتهم.
وتشمل التدابير الاحترازية حظر تجوال جزئي في العاصمة الخرطوم من الساعة 6 صباحا إلى 6 مساء، بجانب إغلاق الجامعات، ومنع أماكن التجمعات.
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