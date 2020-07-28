البعثة الأممية والأفريقية تطالب الخرطوم نشر قوات أمن بدارفور

الخليج 365الثلاثاء 2020/7/28 11:31 م بتوقيت أبوظبي
طالبت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، الثلاثاء، الخرطوم بنشر قوات أمن في دارفور "في أسرع وقت" بعد سلسلة هجمات شهدتها الولاية الواقعة غربي السودان، آخرها هجوم السبت الماضي.
وعقب الهجوم الذي استهدف قرية في دارفور، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أنه سيتم نشر قوات أمن في دارفور لحماية "المواطنين والموسم الزراعي".
وأعربت بعثة حفظ السلام عن "أملها في نشر هذه القوات في أسرع وقت على أنّ تكون مجهزة ومدربة في شكل ملائم لحماية جميع سكان دارفور من دون استثناء".
وقتل أكثر من ستين شخصا وجرح ستون آخرون في هجوم شنه مسلحون في إحدى قرى ولاية غرب دارفور، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة ، أمس الأول الأحد.
ومنذ سبعة أشهر تتفاوض الحكومة الانتقالية السودانية مع حركات مسلحة في دارفور من أجل التوصل إلى اتفاق للسلام في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، ومن القضايا التي يتم بحثها ملكية الأرض.
كما تشهد عدد من المناطق في دارفور، اعتصامات سلمية تطالب ببسط الأمن وتأمين الموسم الزراعي وإقالة منسوبي نظام الإخوان البائد.
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