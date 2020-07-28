اخبار العالم

رئيس بيلاروس يعلن إصابته بكورونا من دون أعراض

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع رئيس بيلاروس يعلن إصابته بكورونا من دون أعراض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، إنه أصيب بفيروس ، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن أعراض المرض لم تظهر عليه وأنه قد تعافى من الفيروس.

وقال لوكاشينكو خلال لقائه مع مسؤولين أمنيين في بلده: "لقد أصبت بفيروس كورونا المستجد دون أن أعلم بذلك لأن الأعراض لم تظهر علي".

Advertisements

وأضاف: "أعتذر على نبرة صوتي، كان علي أن أتحدث كثيرا مؤخرا، لكن الأمر المثير للدهشة هو أنني أصبت بفيروس كورونا المستجد، هذا ما قاله الأطباء يوم أمس، لقد كانت حالة بدون أعراض".

وتابع: "كما قلت سابقا، 97 بالمئة من مواطني بيلاروس الذين أصيبوا بالفيروس تعافوا منه دون أن تظهر عليهم أعراض".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بيلاروس يعلن إصابته بكورونا من دون أعراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا