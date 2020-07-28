رئيس بيلاروس يعلن إصابته بكورونا من دون أعراض

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قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، إنه أصيب بفيروس كورونا، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن أعراض المرض لم تظهر عليه وأنه قد تعافى من الفيروس.
وقال لوكاشينكو خلال لقائه مع مسؤولين أمنيين في بلده: "لقد أصبت بفيروس كورونا المستجد دون أن أعلم بذلك لأن الأعراض لم تظهر علي".
وأضاف: "أعتذر على نبرة صوتي، كان علي أن أتحدث كثيرا مؤخرا، لكن الأمر المثير للدهشة هو أنني أصبت بفيروس كورونا المستجد، هذا ما قاله الأطباء يوم أمس، لقد كانت حالة بدون أعراض".
وتابع: "كما قلت سابقا، 97 بالمئة من مواطني بيلاروس الذين أصيبوا بالفيروس تعافوا منه دون أن تظهر عليهم أعراض".
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