الصحفي المصري محمود الضبع: "ما يغلاش عليك" فرصة لبناء الثقة بين المستهلكين والمنتج  ببلاده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الكاتب الصحفى المصري محمود الضبع: إن مبادرة "ما يغلاش عليك"، التي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد الماضي، تستهدف إنعاش حركة التجارية الداخلية، التى شهدت ركودًا خلال الثلاثة أشهر الماضية بسبب جائحة كورونا، وشارك فيها حتى الآن 144 مصنعا، و1250 تاجرًا، وبكمية تقدر 4200 سلعة وذلك خلال 48 ساعة الماضية.



وأضاف الكاتب الصحفي المصري محمود الضبع، خلال لقائه عبر قناة سكاى نيوز عربية، أن من يحمل بطاقات الدعم التموينية لديه خصم إضافى عند الشراء يصل إلى 200 جنيها لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد على البطاقة الواحدة ويبلغ عددهم 64 مليون مصرى، يحملون 22 مليون بطاقة تموين، بالإضافة إلى خصم المبادرة الأساسي، الذي يستفيد منه كل من يعيش على أرض مصر بواقع تخفيض 20%.

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وأكد أن المبادرة مطبقة على المنتج المصري فقط ما عدا السلع الغذائية والمركبات كالسيارات وخلافه، وأنه تم إطلاق موقع للمبادرة، وخلال ساعات دخل على الموقع أكثر من 500 ألف مواطن، للاستعلام عن المباردة، مؤكدا لا يوجد أي شروط تقيد الاستفادة بالخصم.

وبين الضبع، أن الخصم مخصص لأي شخص متواجد على الأراضى المصرية، سواء عرب أو أجانب، لكن لا بُدّ من شراء منتج مصرى 100%، موضحًا أن المبادرة تشمل أيضا شراء السلع المعمرة، والأجهزة الكهربائية والصناعات النسيجية وهناك بنوك مصرية مشاركة فى المبادرة هى الأهلى المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والتجارى الدولي وجميعها تتيح عمليات تقسيط المشتريات للمواطنين لمن يرغب من خلال بطاقات ائتمان تصدرها البنوك الأربعة للتقسيط على 22 شهرا.

وأشار إلى أن المبادرة ممتدة إلى 3 أشهر، ولها قوائد على إيرادات الدولة، بالإضافة لانتعاش حركة التجارة، كما أنها تعد فرصة لبناء جسور ثقة بين المنتج المصرى والمستهلكين، موضحا أنه يجب على الصناع أن يستغلوا هذه الفرصة لتعظيم المنتج المصرى.