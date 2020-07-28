«لا تصلحان للعمل مرة أخري» .. تفاصيل تدمير وحدات «الدفاع الجوي» المخصصة لحماية «سد النهضة»

انتشر خبر تدمير منظومتي دفاع جوي اثيوبي مخصصة لحماية سد النهضة ، وفي التفاصيل ، كشف موقع «avia pro» الروسي، المتخصص في الشؤون العسكرية، عن تدمير منظومتي دفاع جوي في إثيوبيا، من طراز Pantsir-S روسية الصنع.

وقال الموقع الروسي، نقلا عن وسائل إعلام أجنبية وروسية، إنه تم تدمير منظومتي «بانتسير إس» الروسية، بشكل كامل، ولا تصلحان لأي أعمال إصلاح وتجديد.

لم يكن في أعمال قتالية

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وأشار الموقع الروسي إلى أن تدمير منظومتي الدفاع الجوي «بانتسير» في إثيوبيا لم يكن في أعمال قتالية، في نزاع عسكري مع دولة أخري، إنما تم تدميرهما في إثيوبيا بضربة برق واحدة.

وأوضح موقع «avia pro» الروسي، المتخصص في الشؤون العسكرية، أن منظومتي صواريخ الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الإثيوبية كانت تقع في منطقة سد «النهضة» على النيل الأزرق.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الروسية «Voennoye Obozreniye» بأن هذه المركبات القتالية مجهزة بوسائل الحماية من الصواعق، ومن المفترض أن يكون الضرر الناتج عن ضربة البرق صغير جدًا لكن ماحدث العكس تماماً حيث دمرت المنظومتان وأصبحتا لا تصلحان للعمل مرة أخري، علماً بأن يتم استخدام المنظومات نفسها لحماية السد، ولذلك، يجب أن تكون على مسافة لا تقل عن عدة مئات من الأمتار.