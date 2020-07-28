«تحصل مصر منه على 90 بالمئة من مياهها العذب» .. جولة جديدة لسد النهضة المشيد على النيل الأزرق

انتقدت مصر والسودان إثيوبيا بسبب ما وصفته الدولتان بملئها خزان سد النهضة المشيد على النيل الأزرق على نحو أحادي، وذلك في بداية جولة جديدة من المحادثات الهادفة إلى تنظيم تدفق المياه من المشروع الضخم وفقا لرويترز .

وتابعت رويترز ،أن السودان ومصر لديهم خوف من أن يؤدي السد، إلى نقص في حصة كل منهما من المياه. ويثير المشروع مخاوف في مصر من تناقص أكبر في مياه النيل. والنيل الأزرق رافد من روافد نهر النيل وتحصل مصر منه على 90 بالمئة من مياهها العذبة.