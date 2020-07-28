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رئيس المخابرات العامة المصرية يصل السودان

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أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل، الثلاثاء ، عن لقاء اللواء عباس كامل ، رئيس المخابرات العامة المصرية ، الفريق أول عبدالفتاح البرهان ، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، في الخرطوم .

ونقل كامل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى البرهان، كما أبلغه رسالة شفهية من الرئيس.

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