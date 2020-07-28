نقل388 شخصًا للمستشفى إثر إصابتهم بالتسمم بعد تناول وجبات جاهزة بالأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - (د ب أ)
قال محمد العابد، مدير مستشفى الأمير حسين في لواء عين الباشا بالأردن، اليوم الثلاثاء، إن حالات مرضية أدخلت إلى مستشفيات وزارة الصحة نتيجة وجود أعراض تسمم وقد بلغ عددها 388 حالة، ونتجت حالات التسمم عن تناول وجبات جاهزة من أحد المطاعم في اللواء.
ونقلت وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية، عن العابد قوله إنه تم إدخال خمس حالات للعناية المركزة في المستشفى، فيما صنفت بقية الحالات بالمتوسطة، مؤكدًا توفير العلاج لكافة الحالات في مختلف مستشفيات وزارة الصحة.
وأضاف أن هناك 44 حالة خرجت من المستشفيات، منها 33 حالة أخرجت من مستشفى الأمير حسين.
وتم إغلاق المطعم الذي يبيع الشاورما وغيرها من أصناف الوجبات السريعة بعد أخذ عينات للاختبار. وتم فتح تحقيق بشأن المالك.
وقال وائل العزب المسؤول الصحي بالمنطقة، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه من المتوقع أن تظهر النتائج غدا الأربعاء لتحديد سبب التسمم الغذائي.
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