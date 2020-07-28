محمد اسماعيل - القاهرة - اليابان - (أ ش أ)
ذكرت اليابان اليوم الثلاثاء، أن تمثالاً أقيم مؤخرًا لرجل يشبه رئيس الوزراء شينزو آبي وتصويره جاثيا على ركبتيه منحنيا لفتاة ترمز إلى "نساء المتعة" الكوريات، قد يلحق مزيدا من الضرر بالعلاقات بين البلدين.
ونقلت صحيفة جابان تايمز في نسختها باللغة الإنجليزية عن يوشيهيدا سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، قوله: إنه إذا ثبتت صحة التقارير عن تمثال أطلق عليه "الكفارة الأبدية" ونصب في حديقة نباتات في بيونج تشانج في كوريا الجنوبية، فقد يكون لذلك "تأثير حاسم" على العلاقات بين البلدين.
وتم وضع التماثيل في حديقة نباتية كورية يديرها القطاع الخاص في بيونج تشانج، مع تمثال لفتاة ترمز إلى النساء الكوريات اللواتي تم استعبادهن جنسيا في المواخير العسكرية اليابانية قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية.
ولا تزال هذه القضية مصدرًا كبيرًا للتوتر بين الجارتين الآسيويتين اللتين تعانيان من الكثير من الخلافات حول القيود التجارية والتعويض عن العمالة القسرية في زمن الحرب.
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان: تمثال "نساء المتعة" في سول قد يلحق ضررًا كبيرًا بالعلاقات بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.