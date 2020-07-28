الأمم المتحدة تُشيد بدور الجزائر الريادي في مكافحة الاتجار بالبشر

أشاد المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، إيريك إيفرفيست، اليوم الثلاثاء، بدور الجزائر الريادي في مكافحة الاتجار بالبشر على مستوى منتديات الأمم المتحدة.
بالأشخاص لاسيما الدرك الوطني (تابع للجيش) والشرطة والقضاة والجمارك والهيئات المكلفة بالتضامن والأطباء.
وقال إيفرفيست - في تصريحات اليوم: إن الجزائر تضطلع بدور ريادي لاسيما في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على مستوى منتديات الأمم المتحدة، معربا عن شكر الأمم المتحدة إزاء هذا الدور الحاسم والجوهري لمختلف المعنيين في مكافحة الإتجار
وأضاف: أنتم تجسدون، كل في وظيفته، الجهود والالتزام العميق للجزائر في مكافحة هذه الظاهرة إلى عمل ملموس من أجل حماية ومساعدة ضحايا هذه الجريمة الشنعاء.
من جهتها، أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها مريم شرفيضرورة تنسيق وتدعيم الجهود الدولية من أجل مكافحة ظاهرة الإتجار بالأشخاص وجميع أشكال الاستغلال مضيفة، أن "هذه الظاهرة تشهد توسعا وليس لها حدود ولا دين لكن الشيء المؤكد هو أن الأمر يتعلق بمساس دنيء يرتكز على استغلال الضعفاء الذين أغلبيتهم من النساء والأطفال".
وأشارت إلى أنه تم إنشاء خلية بهدف الإنذار من كل محاولات انتهاك حقوق الطفل، منوهة بأنه منذ يوم 26 يوليو 2020، استقبلت هذه الخلية ما يقارب نصف مليون مكالمة هاتفية لطلب استفسارات أو توجيهات.
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