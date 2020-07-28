المغرب يُسجل 500 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 500 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 21387 حالة.
المختبرية، قد بلغ 1167414 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية: بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل
وأضاف البيان، بأن الفترة نفسها عرفت 11 حالة وفاة، 5 منها بطنجة وحالتان بالبيضاء، وحالتان بفاس، وحالة بخنيفرة، وأخرى بمراكش، ليصل
كما تم تسجيل 513 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 17066.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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