الدفاع الجزائرية: القضاء على إرهابيين بولاية عين الدفلى

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، القضاء على إرهابيين اثنين وضبط أسلحة وذخيرة بحوزتهما، بولاية عين الدفلى، شمالي البلاد.



وقالت الوزارة في بيان اليوم إنه في إطار مكافحة الإرهاب، قضت قوات

الجيش اليوم إثر نصب كمين بجبل عمرونة بضواحي بلدية الحسينية بولاية عين الدفلى على إرهابيين، وضبطت بندقيتين آليتين من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة وقنبلة يدوية ونظارة ميدان.

وأضاف البيان أن الجيش الوطني الشعبي يجدد، من خلال جهوده المتواصلة في مكافحة الإرهاب، عزمه وإصراره على مطاردة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا في كل أنحاء البلاد، ودحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.