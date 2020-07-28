العراق تنفي استهداف مطار بغداد بصواريخ "كاتيوشا"

نفت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، استهداف مطار بغداد الدولي بصواريخ "كاتيوشا". وقالت في بيان "تناقلت بعض وسائل الإعلام أنباء غير دقيقة عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي". عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي". وأضافت "ننفي هذا الأنباء ونؤكد أنه لم يتأشر Advertisements لدى قيادة عمليات بغداد أي عملية إطلاق أو سقوط لصاروخ بمحيط مطار بغداد الدولي". لدى قيادة عمليات بغداد أي عملية إطلاق أو سقوط لصاروخ بمحيط مطار بغداد الدولي". وتابعت "ندعو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات بما يخص الأحداث الأمنية مِن المصادر الرسمية المخولة بذلك".

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