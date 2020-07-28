رئيس تشيلي يقيل وزراء الدفاع والداخلية والخارجية بسبب الاحتجاجات

أجرى رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا تعديلا وزاريا شمل 6 وزارات، بما فيها الدفاع والداخلية والخارجية وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأثناء أداء الوزراء الجدد القسم، دعا بينيرا الحكومة والائتلاف الحكومي في البرلمان، اليوم الثلاثاء، إلى "إطلاق
ويأتي ذلك بعد أن أيد أعضاء عن الائتلاف الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ مشروع القانون المصير للجدل حول إصلاح نظام التقاعد الذيقدمته المعارضة.
وكانت الحكومة تعارض مشروع القانون، محذرة من عواقبه الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن تشيلي قد شهدت موجة من الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية في البلاد خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر في العام الماضي. ومن المتوقع أن يتأثر اقتصاد البلاد هذا العام بتداعيات أزمة فيروس كورونا.
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