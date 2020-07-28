تونس تُسجل 35 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 35 إصابة جديدة بكورونا المستجد، اليوم.
للإصابات بلغ 1468 حالة مؤكدة، وأن حالات الشفاء بلغت 1168 حالة شفاء.
وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء- أن العدد الإجمالي
وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ50 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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