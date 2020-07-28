لتمديد حالة الطوارئ.. رئيس الوزراء الإيطالي يطلب دعم البرلمان

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، إن تمديد حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بوباء كورونا المستجد "أمر لا مفر منه".

وكان كونتي يتحدث في مجلس الشيوخ، حيث طالب بالدعم السياسي لتَمديد حالة الطوارئ، على الرغم من أن حكومته يمكن أن تتخذ القرار نظريا دون دعم برلماني مسبق.

وذكر رئيس الوزراء "نحتاج إلى أن ندرك أن إنهاء حالة الطوارئ، سوف يشل نظام الحماية والوقاية بأكمله الذي تم وضعه في الأشهر الصعبة الأخيرة".

ومن المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ الراهنة في إيطاليا في 31 يوليو.

وقال كونتي: إن الحكومة تدرس تمديدها حتى أكتوبر، لكنها منفتحة على اقتراحات بديلة من البرلمان.

ويعد إعلان حالة الطوارئ إجراء شائعا في إيطاليا للتصدي للكوارث مثل الزلازل أو أزمات الصحة العامة. ويسمح للسلطات العامة بالعمل بسرعة أكبر وتجاوز الروتين.

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وخلال الأشهر القليلة الماضية، استخدم كونتي سلطات الطوارئ لاتخاذ قرارات مهمة، بما في ذلك فرض

إجراءات الإغلاق، دون الحاجة إلى البرلمان.

وتحدث قادة المعارضة مثل ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة، وأيضًا العديد من الخبراء القانونيين، ضد التمديد المقترح، واصفين إياه بأنه انتهاك للحريات المدنية.

وسجلت إيطاليا نحو 247 ألف إصابة و35123 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل 181 حالة إصابة جديدة و11 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.