لبنان: ارتفاع إصابات كورونا لـ 4023 حالة

ارتفع عدد الإصابات بكورونا في لبنان، اليوم الثلاثاء، إلى 4023 بعد تسجيل 141 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " المستجد، 133منها من بين المقيمين و8 من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع عدد الإصابات إلى 4023 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.
وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات
وبلغ عدد الحالات الحرجة 33 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1710.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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