شكري: مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر

أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الثلاثاء مع وزير خارجية جمهورية الكونغو "جان كلود جاكوسو"، أن مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر نتيجةً لتطورات الوضع في ليبيا وأنها ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية مصالحها وأمنها القومي وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط



وتم خلال الاتصال عرض تطورات الوضع على الساحة الليبية في إطار التشاور والتنسيق مع الكونغو الشقيقة كرئيس للجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا والتي يرأسها الرئيس الكونغولي "دينيس ساسو نجيسو"، إذ أوضح شكري حرص مصر على مساعدة

الأشقاء الليبيين في التوجه نحو حل سياسي شامل في ليبيا يعيد الاستقرار لهذا البلد الشقيق ولا يترك مجالاً لتأثير التنظيمات الإرهابية على ليبيا وجوارها.



وناقش الوزيران الأفكار المطروحة على الساحة الدولية لدفع الحل السياسي قدمًا.

واتفق الوزيران على استمرار الاتصالات فيما بينهما في سياق الدور الهام الذي يضطلع به الاتحاد الأفريقي في الأزمة الليبية بهدف تحقيق الحل المنشود من قبل كافة الليبيين.