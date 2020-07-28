كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني: مستعدون لوقف موجة جديدة من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن حكومته استعدت لفرض إجراءات العزل الذاتي على العائدين من العديد من الدول الأوروبية إلى المملكة المتحدة، إذا ضربت موجة ثانية من فيروس كورونا القارة.

ونقلت وكالة أنباء برس أسوسيشن البريطانية عن جونسون قوله خلال زيارة لنوتنغهام: "أخشى رؤية مؤشرات على وجود موجة ثانية في دول أخرى، وفي هذه الحالة فإن من واجبنا أن نتصرف بسرعة وبشكل حاسم".

وطبقت بريطانيا في مطلع هذا الأسبوع العزل الذاتي لمدة أسبوعين على العائدين من إسبانيا، الأمر الذي كان مفاجئاً لعدة آلاف منهم.

وقالت إسبانيا إن الزيادة في الإصابات موجودة بشكل رئيسي في منطقتي كتالونيا وأراغون.