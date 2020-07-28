اخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني: مستعدون لوقف موجة جديدة من كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني: مستعدون لوقف موجة جديدة من والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن حكومته استعدت لفرض إجراءات العزل الذاتي على العائدين من العديد من الدول الأوروبية إلى المملكة المتحدة، إذا ضربت موجة ثانية من فيروس كورونا القارة.

ونقلت وكالة أنباء برس أسوسيشن البريطانية عن جونسون قوله خلال زيارة لنوتنغهام: "أخشى رؤية مؤشرات على وجود موجة ثانية في دول أخرى، وفي هذه الحالة فإن من واجبنا أن نتصرف بسرعة وبشكل حاسم".

وطبقت بريطانيا في مطلع هذا الأسبوع العزل الذاتي لمدة أسبوعين على العائدين من إسبانيا، الأمر الذي كان مفاجئاً لعدة آلاف منهم.

وقالت إسبانيا إن الزيادة في الإصابات موجودة بشكل رئيسي في منطقتي كتالونيا وأراغون.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا