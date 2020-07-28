كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إيران تنقل أكاديمية أسترالية بريطانية إلى سجن سيء السمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت إيران الأكاديمية البريطانية الأسترالية كايلي مور-غيلبرت إلى سجن خارج طهران، وفق ما أفاد به مسؤولون أستراليون، اليوم الثلاثاء، محملين طهران مسؤولية سلامتها.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم الخارجية الأسترالية تأكيده نقل كايلي مور-غيلبرت إلى سجن "قرتشك" الواقع جنوب شرق العاصمة الإيرانية، إذ تقضي الأكاديمية المتخصصة في مجال الدراسات الإسلامية عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس التي تنفيها.

وتفيد تقارير أن "قرتشك" سجن مخصص للنساء مقام في مصنع دجاج مهجور. ويُعرف بسوء المعاملة التي يتعرض لها السجناء السياسيون فيه بينما تتحدث مجموعات حقوقية عن قذارته وتفشي الأمراض داخله.

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وأشارت تقارير صدرت مؤخرا إلى أنه تم تسجيل مجموعات من الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل المنشأة.

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية في بيان استخدم لهجة مباشرة غير مألوفة "نحمّل إيران مسؤولية صحة وسلامة الدكتورة مور-غيلبرت".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأسترالية "نسعى بشكل عاجل للحصول على فرصة القيام بزيارة قنصلية لها في هذا الموقع الجديد".

وأضاف "تعد قضية الدكتورة مور-غيلبرت على رأس أولويات الحكومة الأسترالية بما في ذلك مسؤولو سفارتنا في طهران".