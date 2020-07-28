كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:17 مساءً - انت الان تقراء خبر العراق ينفي استهداف مطار بغداد بصواريخ "كاتيوشا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، استهداف مطار بغداد الدولي بصواريخ "كاتيوشا"، وقالت في بيان "تناقلت بعض وسائل الإعلام أنباء غير دقيقة عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي".

وأضافت "ننفي هذا الأنباء ونؤكد أنه لم يتأشر لدى قيادة عمليات بغداد أي عملية إطلاق أو سقوط لصاروخ بمحيط مطار بغداد الدولي".

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وتابعت "ندعو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات بما يخص الأحداث الأمنية مِن المصادر الرسمية المخولة بذلك".

وقد أفادت معلومات أولية نقلها مراسل RT في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعرض موقع عسكري داخل مطار بغداد الدولي إلى قصف بصواريخ "كاتيوشا".

وقال مراسلنا نقلا عن ضابط في المطار، إن "معسكر النصر (فيكتوري سابقا) تعرض لقصف بصواريخ كاتيوشا"، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل وإذا ما كانت هناك خسائر أم لا.